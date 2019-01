Höfesterben, Pestizide, Artenschwund - ein Statusbericht von Umweltschützern zur Landwirtschaft in der EU sieht die europäische Agrarpolitik auf dem falschen Weg.

Umweltschützer fordern eine grundlegende Reform der milliardenschweren EU-Agrarsubventionen. Derzeit fast 60 Milliarden Euro Fördergelder pro Jahr kämen hauptsächlich industriellen Großbetrieben zugute, kritisieren die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung und die Naturschutz-Organisation BUND in einem "Agrar-Atlas", den sie am Mittwoch in Berlin vorstellten. Die Autoren sprechen sich darin für eine andere Verteilung der Gelder aus, die umweltfreundliches Wirtschaften stärker fördern soll.

Verabschieden müsse man sich besonders von der pauschalen Flächenprämie, durch die ein Großteil des EU-Geldes anhand der Fläche der Betriebe ausgezahlt wird. Das führe dazu, "dass ein Prozent der Betriebe 20 Prozent der Gelder bekommt", sagte Christine Chemnitz, Agrarexpertin der Heinrich-Böll-Stiftung: "Pauschale Flächenprämien sind ungerecht und unökologisch." Rund drei Viertel des EU-Agrarbudgets gehen momentan in Form von Direktzahlungen an die Landwirte. Eine zweite Säule ist für die Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen.

In der EU wird derzeit über die Verteilung der Agrargelder ab 2021 diskutiert. An der Flächenbindung soll nach den aktuellen Plänen aber festgehalten werden - obwohl laut "Agrar-Atlas" rund 80 Prozent der Gelder an nur 20 Prozent ...

