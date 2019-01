In den letzten Jahren hatte die schwierige Entsorgungssituation am Werk Werra K+S immer wieder negative Schlagzeilen beschert. So musste das Bergbauunternehmen mehrmals die Kaliproduktion vor Ort unterbrechen, da die Salzabwässer aufgrund der anhaltenden Trockenperiode und dem daraus folgenden niedrigen Pegelstand der Werra nicht adäquat entsorgt werden konnten.

Kurz vor Weihnachten dann die Entwarnung: Wegen dem großen Niederschlagsvolumen der vergangenen Wochen, so teilte K+S am 18. Dezember ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...