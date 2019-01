Amazon hat am Mittwoch zwei unterschiedliche Signale ausgesendet. Der Wert hat in Deutschland steigende Notierungen geschafft, wobei es nur minimal nach oben ging. Dennoch ist zu konstatieren, dass die charttechnischen Aufwärtstrend-Signale, von denen wir zuletzt an dieser Stelle gesprochen haben, weiterhin intakt sind. Die Kurse sollten steigen, so die Meinung der Spezialisten. 1.500 und dann 1.600 bzw. 1.700 Euro sind das Kursziel. Dementsprechend hat Amazon auch in den USA hohe Ziele. Dort ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...