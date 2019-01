Die Aktie der Deutschen Bank hat sich am Mittwoch vergleichsweise schwach präsentiert. Zuletzt hatte es Hoffnungen gegeben, dass die Aktie anziehen würde. Dies bestätigt sich nun - leider - nicht, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Nach einem Abschlag von -2,75 % geht es eindeutig nach unten. Die Aktie könne nun sogar wieder in Richtung 7 Euro und mit etwas Pech sogar darunter rutschen, so die Auffassung. Denn aus der kritischen Zone um 7 Euro hatte sich der Titel zuletzt trotz des ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...