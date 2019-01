Herr Paulus, welcher Invest steht denn hinter der Verdopplung der Stückzahlen auf 1 Million. Jörg Paulus: Nachdem wir Ende 2014 mit der Übernahme des Know-hows sowie der Maschinen aus dem Nachlass des US-Erfinders John Wiegand direkt in die Fertigung des speziellen Drahts eingestiegen waren, haben wir in den letzten Jahren konsequent am Aufbau einer skalierbaren Produktion gearbeitet. Unsere weitere Investitionen in die Wiegand-Technik sind für ein Unternehmen unserer Größe signifikant. Aber wir merken, dass das Thema Energy Harvesting deutlich mehr Potenzial hat als ‚nur' Umdrehungszähler für Drehgeber. Wo denn noch? Jörg Paulus: Vor allem beim integrierten Motorfeedback geht der Trend zu Multiturn - ganz ohne aufwendige Getriebe oder lästige Batterien. Wie viele der Wiegand-Harvester sind denn für den Eigenbedarf gedacht? Jörg Paulus: Pro Jahr bauen wir inzwischen über 200 000 Drehgeber. Davon ist die Mehrzahl magnetisch und nutzt demzufolge auch den Wiegand-Effekt für die Multiturn-Funktionalität. Der Trend geht klar in Richtung magnetisches Messprinzip, weshalb auch immer mehr Marktbegleiter auf diese ...

