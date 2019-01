Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös über die drohenden Folgen eines harten Brexits, das Konsumverhalten der Vermögenden und die Kunst, eine Automarke durch Verknappung begehrt zu halten.

Herr Müller-Ötvös, kommende Woche stimmt das britische Parlament über das Brexit-Abkommen ab. Ist Ihnen schon angst und bange?Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Ein harter Brexit wäre nicht nur für uns eine enorme Herausforderung und würde beispielsweise die Logistikketten an die Belastungsgrenze führen. Wir haben weltweit mehr als 600 Zulieferer. Würde nur ein Teil der rund 32 000 täglich ankommenden Komponenten fehlen, würde in unserem Werk in Goodwood die Produktion zum Stillstand kommen. Der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Plan ist ein Kompromiss, mit dem wir leben können. Hier stellt insbesondere die geplante Übergangsphase einen wichtigen Puffer dar.

Der offizielle Austrittstermin ist Ende März. Wie bereitet sich Rolls-Royce auf einen harten Brexit vor?Wir werden unsere alljährliche Produktionspause vorziehen und das Werk ab 30. März für zwei Wochen schließen. So ähnlich macht es auch die BMW-Tochter Mini in Oxford, die für vier Wochen pausiert. Sollte es Ende März tatsächlich zum Worst Case und damit zu Lieferengpässen kommen, setzen wir natürlich alles dran, um unsere Logistikkette so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Spürbare Einschränkungen in der Produktion werden sich vermutlich nicht vermeiden zu lassen.

Was machen Sie konkret?Wir haben die Lagerkapazitäten deutlich erweitert. Allerdings ist die Fertigung eines Rolls-Royce hochkomplex. Jedes Fahrzeug ist einzigartig und wird nach individuellen Kundenwünschen ausgestattet. Bei den Ausstattungsmöglichkeiten ist nur Ihre Vorstellungskraft die Grenze. Es ist daher nicht möglich, vorzuproduzieren und vor Ort zu lagern.

Was vor allem bereitet Kopfzerbrechen?Das Werk in Goodwood wird an jedem Tag von 35 Lastwagen angefahren. Wenn einige verzögert oder gar nicht ankommen, wird es schwierig. 92 Prozent unserer Komponenten kommen aus dem Ausland, weil dort die je besten Zulieferer sitzen - nicht nur aus der EU, sondern aus der ganzen Welt.Umso mehr kommen Sie als Manager nicht um Notfallpläne umhin...Wir haben alternative Logistiklösungen erarbeitet - unter anderem weg von der Straße. Im Zweifelsfall werden wir Teile einfliegen. Bisher läuft der Lkw-Verkehr in erster Linie durch den Eurotunnel oder über Fähren, die im Hafen von Dover anlegen. Unsere Logistiker haben Optionen im Blick.

Und dann drohen noch bürokratische Zollerklärungen...Unsere Geschäftspartner sind vorbereitet, das ist von uns selbst und auch gemeinsam mit der BMW Group erarbeitet worden. In Goodwood gibt es eine Logistikmannschaft, die auf all diese Fragen eingestellt ist. Schlussendlich hängt das alles natürlich von den konkreten Vereinbarungen Großbritanniens mit der EU und anderen Ländern ab. Erst dann wissen wir, welche Handelsbarrieren auf uns ...

