BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 200 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 74 (80) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT HYPOPORT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 210 (180) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 91 (95) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 12,80 (12,30) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 120 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT BASF AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 74 EURJPMORGAN HEBT EVONIK AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 24,50 EURJPMORGAN HEBT LANXESS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 55 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 205 (220) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 110 (115) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 34 (40) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT WACKER CHEMIE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) ...Den vollständigen Artikel lesen ...