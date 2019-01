Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/19 bei Umsatz und Ergebnis eingebüßt. CEO Johann Marihart: "Die anhaltenden Tiefst-Preise bei Zucker und Isoglukose nach dem Quotenende in der EU, aber auch im Vorjahresvergleich deutlich niedrigere Ethanolpreise schlagen sich drastisch in den heurigen Ergebnissen nieder. Im Segment Frucht verzeichnen wir stabile Umsätze, wobei insbesondere das Fruchtsaftkonzentratgeschäft aufgrund besserer Deckungsbeiträge bei Apfelsaftkonzentrat aus der Ernte 2017 zum zufriedenstellenden Ergebnis beitrug." Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,3 Prozent auf 1.863,5 Mio. Euro zurück, das EBIT um 63 Prozent auf 63,5 Mio. Euro und das Konzernergebnis um 71 Prozent ...

