Ein schwaches China-Geschäft und die Dieselkrise treffen den britischen Autohersteller Jaguar Land Rover hart. Nun sollen Tausende Jobs abgebaut werden.

Nach einem Abrutschen in die Verlustzone will der größte britische Autobauer Jaguar Land Rover einem Insider zufolge Tausende Stellen abbauen. Im Management, Forschung, Vertrieb und Design sollten Arbeitsplätze wegfallen, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. In der Produktion sollten zunächst keine ...

