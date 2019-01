Jeff Bezos und seine Frau gehen getrennte Wege. Die Scheidung wird den Amazon-Chef vermutlich einiges kosten. Er könnte dadurch den Titel als reichster Mensch der Welt verlieren.

Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Frau MacKenzie Bezos lassen sich nach 25 Ehejahren scheiden. Das gaben die beiden am Mittwoch in einem gemeinsamen Statement bei Twitter bekannt. Dabei vermittelten sie den Eindruck einer einvernehmlichen Trennung: "Wir hatten so ein großartiges Leben zusammen als verheiratetes Paar, und ...

