Was war das nur für ein Endspurt?! Wer an den Börsen auf besinnliche Feiertage hoffte, der wur-de bitter enttäuscht! Das Auf und Ab an den Börsen hat manchen Anleger durchaus Nerven gekostet. Doch eine zunehmende Schwankung bietet natürlich auch Chancen - nicht nur für Schnäppchenjäger ... Nikolaos Nicoltsios, Wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.