Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Die Schweizer Wirtschaft wächst, der Nutzfahrzeugmarkt tut es ihr

gleich: Im Jahresverlauf 2018 sind in der Schweiz und im Fürstentum

Liechtenstein 41'639 neue Nutzfahrzeuge immatrikuliert worden. Damit

lag die Nachfrage nach Lieferwagen, Trucks und

Personentransportfahrzeugen noch einmal 0,1 Prozent oder 314

Einheiten über dem Rekordjahr 2017. Das Ziel von auto-schweiz, dieses

hohe Marktniveau auch 2018 zu halten, ist somit erreicht worden. Die

einzelnen Segmente haben sich dabei allerdings unterschiedlich

entwickelt.



Vor allem Lieferwagen und leichte Sattelschlepper bis 3,5 Tonnen

Gesamtgewicht waren gefragt. Hier konnte der Rekordwert aus dem

Vorjahr noch einmal um 1,7 Prozent auf 32'231 Immatrikulationen

gesteigert werden. Die hohe Nachfrage ist ein Beleg für die gute

Konjunktur im vergangenen Jahr und den Bedarf der Wirtschaft an

entsprechenden Transport-Fahrzeugen. Insbesondere Handwerkerbetriebe,

weitere KMU und Unternehmen aus der KEP-Branche (Kurier-, Express-

und Paketdienste) setzen verstärkt auf Fahrzeuge aus diesem Segment.



Im stark schwankenden Markt für Lastwagen ist die erreichte Zahl

neuer Fahrzeuge von 4'389 nach wie vor hoch, auch wenn das

Rekordniveau von 2017 - das beste Jahr der Dekade - um 4,3 Prozent

oder 197 Zulassungen verpasst wurde. Zum Vergleich: Bereits 2016 war

mit 4'076 neuimmatrikulierten Trucks ein hervorragendes Ergebnis

erzielt worden. Man kann also für 2018 von einem leichten

Marktrückgang auf sehr hohem Niveau sprechen.



Das Gleiche gilt für Personentransportfahrzeuge. Erneut haben

Wohnmobile, Busse und Cars die 5'000er-Marke übertroffen und zwar um

19 Immatrikulationen. Zum Vorjahr ergibt sich damit ein

unwesentliches Minus von 37 Einheiten oder 0,7 Prozent. Vier von fünf

Zulassungen in diesem Segment kamen wie im Vorjahr von den Campern.

Mit 4'006 neuen Wohnmobilen wurde auch hier der Rekordwert aus dem

Vorjahr denkbar knapp um lediglich 11 Einlösungen oder 0,3 Prozent

verpasst. Die Nachfrage nach Campingmodellen war also auch 2018

ungebrochen hoch.



Die Aussichten für 2019 sind aus der Optik von auto-schweiz

stabil, so Mediensprecher Christoph Wolnik: «Wir halten ein

gleichbleibend hohes Niveau des Nutzfahrzeugmarktes für das

wahrscheinlichste Szenario. Selbst wenn sich die zurückhaltende

Wachstumsprognose der SECO-Experten von 1,5 Prozent für 2019

bewahrheiten sollte, gibt es keine Anzeichen für einen Marktrückgang.

Natürlich kann es aber in den einzelnen Segmenten zu Verschiebungen

kommen.» Die Mitglieder von auto-schweiz gehen für das laufende Jahr

im Durchschnitt von einem Markt für leichte Nutzfahrzeuge von rund

33'000 Neuzulassungen aus. Für die beiden anderen Segmente werden

keine anonymisierten Umfragen durchgeführt, da sie zu klein und

volatil sind.



Zusammen mit den 299'716 Personenwagen wurden 2018 in der Schweiz

und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 341'355 neue Motorwagen in

Verkehr gesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies einen Rückgang

um 13'998 Fahrzeuge oder 3,9 Prozent dar.



Die detaillierten Nutzfahrzeug-Zahlen nach Marken stehen unter

www.auto.swiss zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch