In ganz Deutschland schließen Geschäftsbanken kleine Filialen, die kaum besucht werden. Viele Kunden vor Ort werden so förmlich allein gelassen. Daran werden sie sich gewöhnen müssen - trotz aller Bemühungen der Banken.

Der Stadtteil Beeckerwerth im Nordwesten Duisburgs liegt auf den ersten Blick ziemlich idyllisch. Innerhalb weniger Minuten erreichen die mehr als 3500 Einwohner zu Fuß den Deich und können stundenlang am Rhein auf und ab spazieren. Doch wer nach dem Spaziergang am Wasser in den Ort zurückkehrt, wird die Idylle kaum noch feststellen können. Im Ortszentrum reihen sich nämlich die immer gleich aussehenden Wohnhäuser aneinander - und man sieht ihnen ihr Alter deutlich an. Viel ist in Beeckerwerth nicht los. Geschäfte und kleinere Lädchen gibt es nur wenige.

Wo der Stadtteil im Südwesten beschaulich am Rhein liegt, da grenzt er im Nordosten an das riesige Stahlwerk von Thyssenkrupp. Nur der Verkehr auf der Autobahn 42 trennt Beeckerwerth von den Werken des deutschen Industrieriesen. Und bis auf die kilometerlange Rheinbrücke der A42 gibt es hier auch keine wirkliche Sehenswürdigkeit. Es sei denn, man besucht den Duisburger Stadtteil an einem Mittwoch oder Freitag für jeweils eine Stunde. Denn dann sticht ein roter Lkw aus dem ziemlich monotonen Stadtbild hervor. Der parkt mitten im Ort auf dem Schwalbenplatz.

Und statt etwa Pakete auszuliefern, steht der Fahrer des Lkw im Anzug samt roter Krawatte hinter einem Schalter im eigentlichen Laderaum des Fahrzeugs. Er ist kein Kurier, sondern Bankkaufmann und hilft den Menschen in Beeckerwerth bei Überweisungen, Daueraufträgen oder der Eröffnung eines neuen Kontos. Zwischen einem kleinen Bistro, einer Kirche und einem in die Jahre gekommenen Fitnessstudio entsteht so für zwei Stunden in der Woche eine Filiale der Sparkasse Duisburg. Denn hier gibt es seit ein paar Jahren weder eine Bankfiliale noch einen Geldautomaten. Aber die Sparkasse will ihre Beeckerwerther Kunden nicht ganz alleine lassen und gleichzeitig kräftig am eigenen Image feilen.

Halbstündige Busfahrt für Bargeld - in der Großstadt

An der Außenseite des knapp acht Meter langen Sparkassenbusses, wie die Sparkasse Duisburg ihre mobile Filiale nennt, sollen die Beeckerwerther an einem herkömmlichen Geldautomaten mit Bargeld versorgt werden. Wer den hellen Innenraum des Busses durch eine Art Luke betritt, findet neben dem Sparkassenmitarbeiter noch ein SB-Terminal, an dem dann auch Überweisungen getätigt werden können. Insgesamt sechs etwas abgelegene Duisburger Stadtteile fährt der Sparkassenbus ab.

Einwohner wie etwa die Beeckerwertherin Renate Fuß ...

