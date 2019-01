Konkurrenz für Telekom, Vodafone und Telefónica: United-Internet-Gründer Ralph Dommermuth will bei der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen mitbieten.

United-Internet-Gründer Ralph Dommermuth will nach Informationen der "WirtschaftsWoche" bei der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen mitbieten und als vierter Mobilfunkbetreiber die drei Platzhirsche Telekom, Vodafone und Telefónica herausfordern.

Der Internetunternehmer hat in den vergangenen Tagen bereits mehrere Vorverträge mit Kooperationspartnern abgeschlossen, die in Zukunft beim Ausbau des 5G-Netzes in Großstädten ...

