Über mangelnde Volatilität brauchten sich die Volkswagen-Aktionäre in den letzten Monaten nicht zu beklagen. Die Aktie markierte vor etwa einem Jahr ein Hoch bei 192,46 Euro, fiel dann bis zum Juli auf die Marke von 140,00 Euro zurück und ging in der zweiten Hälfte des Jahres in eine Seitwärtsbewegung zwischen 131,44 und 159,98 Euro über.

Weil die Seitwärtsbewegung immer noch als eine Konsolidierung des vorangegangenen Abstiegs enden kann, bleibt die Lage für die Käufer auch weiterhin angespannt, ... (Dr. Bernd Heim)

