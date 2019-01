Zum Ende des alten Jahres hat die Deutsche Bank-Aktie die Marke von 7,00 Euro unterschritten und am 27. Dezember bei 6,67 Euro ein neues Tief markiert. Zwar konnte der Wert in den Tagen danach bis zum 8. Januar wieder auf 7,79 Euro ansteigen, doch der Tag endete mit einem Shooting Star, der am nächsten Tag regelkonform nach unten aufgelöst wurde.

Damit ist die Aktie erneut an ihrem mittelfristigen Abwärtstrend seit dem 21. September gescheitert. Dieser hatte bereits im vierten Quartal des Vorjahres ... (Dr. Bernd Heim)

