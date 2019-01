Die Aktie von Borussia Dortmund markierte am 12. November bei 10,29 Euro ihr 2018er-Jahreshoch. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über. Binnen eines Monats wurde die Marke von 8,00 Euro erreicht. Hier schwenkte der Kurs in eine Pendelbewegung ein, die den restlichen Dezember bestimmte.

Zu Beginn des neuen Jahres gaben die Bullen wieder Gas. Sie ließen den Kurs zunächst bis an und später auch über den bei 8,25 Euro verlaufenden EMA50 vorstoßen. Erst auf dem Niveau von 9,13 Euro kam ... (Dr. Bernd Heim)

