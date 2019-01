Die Aktie der Bitcoin Group konnte in der zweiten Dezemberhälfte einen neuerlichen Anstieg an die Marke von 25,00 Euro verzeichnen und scheiterte anschließend an der 50-Tagelinie, die nicht einmal ganz erreicht werden konnte. Noch im Dezember fiel die Aktie deshalb auf ein neues Tief bei 18,45 Euro zurück.

In den ersten Januartagen starteten die Käufer jedoch einen zweiten Anlauf. Er verläuft nicht ganz so dynamisch wie der im Dezember und konnte den Kurs bislang auch nur wieder über die 21,00-Euro-Marke ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...