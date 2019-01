Der volatile Anlagemarkt weckt das Bedürfnis nach Sicherheit. Gold feiert ein Comeback als Rettungsanker - das liegt vor allem an zwei Faktoren.

Viacheslav Ryzhkov macht Schlagzeilen in seiner Heimat. Der russische Historiker glaubt das Rätsel gelüftet zu haben, wo Napoleon nach seinem gescheiterten Feldzug beim Rückzug aus Moskau 80 Tonnen geraubtes Gold versteckt hat. Der Schatz soll im Bolshaya-See im Westen des Landes liegen.

Die Nachricht sorgte zur Jahreswende in russischen Medien für viel Aufruhr. Sie lebt nicht nur vom reinen Gegenwartswert des Edelmetalls von über drei Milliarden Dollar. Die heiße Spekulation belegt: Der Mythos Gold lebt.

Neben Schatzsuchern schöpfen jetzt auch Anleger neue Hoffnung. Nach Jahren wenig aufregender Preisschwankungen wird das Edelmetall stetig teurer. Durch die anhaltenden Turbulenzen am Finanzmarkt übernimmt Gold wieder seine klassische Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

Anleger trieben den Preis während der vergangenen fünf Monate mit ihren Käufen bereits um 200 auf knapp 1300 Dollar je Feinunze. "Wir erwarten, dass er jetzt erst einmal die Marke von 1365 Dollar überspringt. An der Hürde ist er fünf Jahre lang bei Anstiegen mehrere Male gescheitert", meint Joe Foster, Goldexperte beim US-Vermögensverwalter Van Eck in New York. Ronald-Peter Stöferle vom liechtensteinischen Asset-Manager Incrementum wagt sich noch weiter vor: "Bis Jahresende kann es schnell Richtung 1500 Dollar gehen."

Derart offensive Prognosen sind vom historischen Top bei 1900 Dollar vor etwa neun Jahren zwar noch weit entfernt. Doch relativ unauffällig haben sich viele Akteure an den Finanzmärkten optimistisch über die Goldentwicklung geäußert. Dazu zählen etwa der größte Vermögensverwalter Blackrock und das renommierte US-Analysehaus Ned Davis Research.

Am Donnerstag legte die Minenlobby World Gold Council ihren Ausblick für das Jahr 2019 vor. Auch Council-Stratege Alistair Hewitt zeigt sich optimistisch: "Die Anleger werden auch in diesem Jahr Gold kaufen, zur Risikostreuung und Absicherung gegen systemische Risken - und die Risiken steigen."

Die ...

