Hinter den Kulissen der Gigafactory: Erfolgs- und Horrorgeschichten ranken sich um die Fabrik, in der Tesla Batterien und Motoren für seine E-Autos herstellt. Unser Autor bekam Zutritt zum größten Fabrikgebäude der Welt.

Tief verschneit liegen die Berge Nevadas in der Wintersonne. Neben dem leeren Highway quält sich ein Güterzug im Schritttempo eine Steigung hinauf. Hinter einer Kuppel taucht es dann auf, das bestgehütete Geheimnis der Autobranche: Teslas Gigafactory. Ein kilometerlanges rot-weißes Band, das sich quer über den Horizont spannt.

Jede Menge Gerüchte ranken sich um die Fabrik, in der Tesla mit seinem Partner Panasonic die wichtigsten Elemente seiner Elektroautos baut: die Batteriezellen, die Akkus, die Getriebe und sogar die E-Motoren, die Hunderte PS in die Autos pumpen.

Es herrsche darin das reine Chaos, war in den vergangenen Monaten zu lesen, nichts klappe. Mal hätten Lötpunkte an den Batteriezellen nicht gehalten, dann ständig die Bänder stillgestanden, weil sich Bauteile verkanteten, dann wieder sollen Arbeiter illegal 14-Stunden-Schichten gearbeitet haben. Und haben nicht zahlreiche Tesla-Manager und -Ingenieure in den vergangenen zwei Jahren entnervt das Handtuch geworfen?

Dass Tesla beim Bau des größten Fabrikgebäudes der Welt erhebliche Probleme hatte, daraus jedenfalls hat Firmenchef Elon Musk nie einen Hehl gemacht. Von Musk selbst stammt das Zitat von der "Production Hell" - der Produktionshölle.Mittlerweile hat Tesla die Produktion aber offenbar in den Griff bekommen: Bis zu 7000 Stück seines Hoffnungsträgers Model 3 hat der Elektroauto-Hersteller Ende vergangenen Jahres pro Woche gebaut - undenkbar ohne die Akkus und alle ihre Vorprodukte, die hier entstehen. Gerade erst hat Unternehmenschef Musk gezeigt, dass ihm das noch nicht genug ist: Am Rande von Shanghai legte er den Grundstein für eine weitere Gigafactory. Schon Ende dieses Jahres sollen dort die ersten Autos vom Band laufen.

Wachstum im Hochlohnland

Während Musk unter grauem Himmel China als Weltmarktführer der Elektromobilität preist, führt Chefingenieur Chris Lister in Nevada weit hinein in das Werk, das für die Expansion im Reich der Mitte Modell stand. Führerlose Gabelstapler rumpeln vorbei. Fußgänger zu sein ist nur links von einer gelben Linie erlaubt; die rechte Spur gehört Robotern. Einer pickt sich gerade aus Plastikträgern je zwölf Rundzellen und legt sie punktgenau in einen silbern schimmernden Container, der wie ein hypermoderner Backofen aussieht. Darin werden die fertigen Zellen getestet: geladen, entladen, wieder geladen. Dann kommen sie für einige Stunden in etwas, das Allan Swan, Chef des Nordamerikageschäfts von Panasonic, "unseren Brutkasten" nennt. Was genau dort passiert, darf er nicht sagen. Nur so viel: "Da drin machen wir die Dinger fit für den harten Einsatz in einem Auto."

Ein paar Hundert Meter weiter packt ein anderer Roboter mit fünf spitzen Krallen einen Hunderte Kilogramm schweren E-Motor und legt ihn sanft und auf den Millimeter genau auf ein Montageband, wo das Getriebe angeflanscht wird. Damit nichts runterfällt, hat der Motor fünf Kerben im Gehäuse, in die die ...

