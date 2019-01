Das neue Rating erfolgte unter anderem vor dem Hintergrund der bereits hohen Bewertung, wie sie in einem Kommentar schrieben.Die Clariant-Papiere sacken in einem festeren Gesamtmarkt um 1,18 Prozent auf 19,26 Franken ab. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI liegt 0,93 Prozent im Plus. Vor einem Jahr hatten die Valoren noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...