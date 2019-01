Richtig investieren 2019 - die wikifolio-Trader schichten umDie Silvester-Korken haben geknallt, die letzten Kekse wurden gegessen und der Weihnachtsbaum eventuell bereits aus dem Fenster geworfen. Nachdem das Börsenjahr 2018 in den USA mit der schwächsten Dezember-Bilanz seit Anfang der 1930er Jahre zu Ende gegangen war, hat sich die Stimmung der Marktteilnehmer nach den Feiertagen spürbar aufgehellt. Eine erste Gegenbewegung zum Abverkauf war auch längst überfällig. Seit dem Jahreswechsel hat der S&P 500 über drei Prozent zugelegt. Gegenüber dem Heiligabend-Tief beträgt das Kursplus sogar bereits zehn Prozent.Ganz so sonnig ist es an den Aktienmärkten diesseits des Atlantiks zwar nicht, doch auch der DAX hat verlorenen Boden gut gemacht. Zugegeben, das war nicht allzu schwer, schließlich bekommt man die namhaften Vorzeigeunternehmen des deutschen Börsenbarometers nicht jeden Tag geschenkt (siehe auch "Im Moment sollte man in die Vollen gehen"). Wie geht's weiter? "Normalerweise steigt es jetzt noch solange, bis alle denken, der Bärenmarkt ist vorbei", schätzt Carsten Schorn aka Abbakus. Der Markt, so der Trader, will wahrscheinlich die 11.000 Punkte im DAX sehen. Er selbst macht die Erholungsbewegung in seinem wikifolio Abacus aber nur am Rande mit: "Ich fahre mich und das Depot etwas runter. Die letzten Wochen waren mega anstrengend."In gewisser Weise beschreibt das auch die Stimmung in der Community: Die Erholung freut, doch Euphorie will noch nicht so recht aufkommen. Wer weiß schon, wann der nächste ...

