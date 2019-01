Die Smartphone-Bank steigt zum Milliarden-Fintech auf und will weiter wachsen. Dabei geht das Kundenwachstum teilweise zu Lasten der Sicherheit. Die Finanzaufsicht Bafin ist alarmiert, kann aber nichts dagegen machen.

Die deutsche Smartphone-Bank N26 ist zum Milliarden-Fintech aufgestiegen. Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde werden die Berliner nun mit 2,3 Milliarden Euro bewertet. Damit sind sie nicht nur das wertvollste Finanz-Startup, sondern auch deutlich höher bewertet als manch andere Bank in Deutschland.

300 Millionen Dollar investierten internationale Investoren im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde in N26. Zu den Geldgebern gehört neben dem New Yorker Risikokapitalgeber Insight Venture Partners sowie der Singapurer Investmentfonds GIC auch die Allianz, die schon seit dem vergangenen Jahr mit ihrem Risikokapitalableger Allianz X bei N26 investiert ist. Insgesamt hat die Smartphone-Bank nun über 500 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt.

Damit will N26 nun endgültig zur globalen, mobilen Bank werden. Bisher hat das Fintech rund um Co-Gründer Valentin Stalf nach eigenen Angaben 2,3 Millionen Kunden in 24 europäischen Ländern gewonnen. Das nun eingesammelte Kapital soll dagegen vor allem für die Expansion in die USA genutzt werden. Den Start dort hatte N26 immer wieder verschoben, ...

