Ölpreise geben wieder nach >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » wikifolio whispers a.m. freenet, ... » ATX-Trends: FACC, voestalpine, Lenzing, ... Öl: Ölpreise geben wieder nach Die Erwartungen an ein schnelles Ende des Handelsstreits hatten dem Ölmarkt zuletzt Auftrieb gegeben. Am Donnerstag allerdings fielen die Preise.

Den vollständigen Artikel lesen ...