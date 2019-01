Amag gewährt einen Einblick in die Zahlen fürh 2018. Bei einem Gesamtabsatz von rund 424.600 Tonnen (2017: 421.700 Tonnen) wurden die Umsatzerlöse auf rund 1,1 Mrd. Euro gesteigert (2017: 1,0 Mrd. Euro). Das vorläufige EBITDA der Amag -Gruppe liegt im Geschäftsjahr 2018 bei rund 141 Mio. Euro (2017: 164,5 Mio. Euro) und damit unterhalb der am 31. Oktober 2018 veröffentlichten Ergebnisprognose. Ende Oktober hieß es noch, dass ein EBITDA am unteren Ende der Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro realistisch sei. Wesentliche Gründe für diese Abweichung sind laut Amag ungünstige Bewertungseffekte im 4. Quartal 2018, insbesondere in Zusammenhang mit den gesunkenen Preisen für Aluminium und Tonerde zum Jahresende 2018. Weiters wird das Ergebnis durch leichte Abweichungen bei ...

