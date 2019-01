Behörden, Banken und Beratungen - sie alle reißen sich um Wirtschaftswissenschaftler. Doch Experten streiten darüber, ob deutsche Uni-Absolventen wirklich fit für den Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts sind.

Wer einen Hammer in der Hand hält, sieht angeblich in jedem Problem einen Nagel. Für Johannes Brandmann ist dieser sprichwörtliche Hammer die Mathematik. Und jeder Nagel eine Gleichung, die es zu lösen gilt.

An einem regnerischen Januartag sitzt der 21-Jährige in einem Café nahe der Universität Bonn und wärmt seine Hände an einem frischen Minztee. Brandmann gönnt sich gerade eine Pause vom Lernen. Bald stehen seine letzten Klausuren an, Vertragstheorie und Internationale Bankleistungen. Er schließt in diesem Jahr sein Bachelor-Studium der Volkswirtschaftslehre ab. Und danach? Mal sehen.

"Es ist in gewisser Weise ein ökonomisches Optimierungsproblem", sagt Brandmann. In den vergangenen Jahren hat er gelernt, wie man Lagrange-Funktionen löst, Indifferenzkurven zeichnet und spieltheoretisch Nash-Gleichgewichte herleitet. Aber welchen Arbeitgeber kann er mit seinen Fertigkeiten beeindrucken? Welches Unternehmen interessiert sich für seine Fachkompetenz? Wem ist sein akademisches Wissen bares Geld wert? Kurz: Was bringt ihm sein Wirtschaftsstudium?

Über diesen Fragen grübeln Studenten in den Hörsälen. Professoren, die ihre Lehrpläne gestalten. Und natürlich Personaler auf der Suche nach den hellsten Köpfen. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium eingeschrieben. Im Wintersemester 2017/18 waren es mehr als 350.000, 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Rund 24.000 studieren VWL, 240.000 BWL, 91.000 waren im Fach Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben - einem Hybridfach, bei dem Inhalte aus beiden Disziplinen vermittelt werden. Allein 2017 drängten 71 000 Absolventen auf den Arbeitsmarkt. Man könnte sagen: Die Branche boomt. Die Wirtschaft erlebt auch an der Uni eine Hochkonjunktur.

Kein Wunder. Kaum etwas ist spannender als Wirtschaft. Und zur Lösung "unzähliger hochrelevanter Fragen" braucht es dringend ökonomischen Sachverstand, sagt Isabel Schnabel, Professorin an der Universität Bonn und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wer die Auswirkungen eines Handelskonflikts zwischen den USA und China verstehen will, muss den Einfluss von Zöllen auf Preise kennen. Wer Techkonzerne besteuern will, muss wissen, nach welchen Regeln sie in welchen Ländern tätig sind. Wer den Klimawandel stoppen und der globalen Migration Herr werden will, muss etwas von externen Kosten und Pullfaktoren verstehen.

Das wissen Unternehmen ebenso wie staatliche Institutionen. Im vergangenen Jahr befragte die Jobplattform Stepstone 4000 Personaler, welche Studienrichtungen für sie besonders interessant seien. 60 Prozent nannten Wirtschaftswissenschaftler, weit vor Ingenieuren und Informatikern. Aber sind die jungen Ökonomen wirklich gut darauf vorbereitet, die vielen Probleme zu lösen? Trübt nicht das hohe Theorie- und Abstraktionsniveau des Studiums ihren Blick auf die Wirklichkeit? Gehört die Vorbereitung auf die berufliche Praxis überhaupt zur Aufgabe einer Universität? Einfache Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Die Wirtschaftswissenschaften haben sich ausdifferenziert und spezialisiert, ihre Studenten werden in Deutschland immer fachsolide, teils hervorragend ausgebildet - aber immer noch oft zulasten des sozialwissenschaftlichen Grundlagenwissens, des fächerübergreifenden Interesses und des Praxisbezugs. Immerhin, der Aufbruch in ein neues Selbstverständnis ist gelungen: Sowohl die Betriebs- als auch die Volkswirtschaftslehre haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert.

Wandel durch Krise

Als 2008 die Investmentbank Lehman Brothers kollabierte und die Welt in eine Rezession stürzte, geriet vor allem die modellverliebte Volkswirtschaftslehre (VWL) in eine Rechtfertigungskrise. Paul Krugman, der im Krisenjahr den Ökonomie-Nobelpreis gewann, attestierte seiner Profession eine systembedingte "Blindheit der Tatsache gegenüber, dass eine solche Katastrophe" jemals hätte stattfinden können. Viele Grundannahmen der Mainstream-Ökonomen - Marktharmonie und Gleichgewicht, rationale Präferenzentscheidungen des Homo oeconomicus, Geld als neutrales Tauschmittel, BIP-Wachstum als wichtigster Indikator des Fortschritts - sind seither erschüttert.

Auch die Betriebswirtschaftslehre (BWL) geriet in Verruf: als affirmative Ideologie der Profitmaximierung und Risikoverschleierung. Auf ihren Theorien fußten spekulative Finanzprodukte wie Credit Default Swaps und Asset-Backed Securities. Auf dem Boden ihrer Ideen von Boni-Strukturen und Tschakka-Managementmethoden gediehen Größenwahn und Realitätsverlust.

Die Krisendekade hat sich für die Wirtschaftswissenschaften jedoch als heilsamer Schock erwiesen. Beide Forschungsrichtungen haben auf externe ...

