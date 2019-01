Das traditionelle VWL-Studium ist sehr mathematisch und formalisiert. Die Universität Siegen geht einen anderen Weg - auch politisch.

Ein Fanclub des Kapitalismus scheint die Forschungsstelle Plurale Ökonomik der Universität Siegen nicht zu sein: Wer den Zweckbau im Stadtzentrum betritt, sieht im Foyer die Flyer einer Buchhandlung, die für das Buch "Karl Marx in Hamburg" und die Zeitschrift "Sozialismus" werben. Und ein paar Treppen höher, dort, wo das Lehrpersonal sitzt, klebt ein Zeitungsartikel mit der Überschrift "Wirtschaft muss dem Menschen dienen" an der Tür. Eigennützig handeln zum Wohle aller? Scheint nicht das Credo in Siegen zu sein, dem gallischen Dorf der deutschen Ökonomenzunft.

Die Uni ist eine Art akademisches Widerstandsnest im mainstream-ökonomischen Herrschaftsgebiet und Hotspot der sogenannten puralen Ökonomenbewegung in Deutschland. Unter diesem Dach versammeln sich links stehende Studenten, die Probleme mit Kapitalismus und Marktwirtschaft haben, aber auch Nachwuchswissenschaftler ohne politische Agenda, die eine weniger formale, weniger modellhafte Ökonomie fordern. Sie stoßen sich an der mathematischen und neoklassisch dominierten Ausrichtung des Studiums; wer als angehender Volkswirt etwa etwas über Wirtschaftsgeschichte oder wirtschaftliche Institutionen lernen will, wird meist enttäuscht.

Die Forschung hat sich, zumal seit der Finanzkrise, zwar längst ausdifferenziert und mehr geöffnet, als viele plurale Kritiker zugestehen wollen. Aber in der Lehre hat sich in Deutschland bisher wenig verändert. Außer im kleinen Siegen. Hier gibt es seit dem Wintersemester 2016/2017 den bundesweit ersten Master-Studiengang in Pluraler Ökonomik. Auf dem Lehrplan für die rund 30 pro Jahr zugelassenen Studenten stehen Themen wie "Postwachstumsökonomie" und "feministische Ökonomik", ...

