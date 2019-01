Wie schon in den letzten Monaten geht es für die Deutsche Bank-Aktie immer weiter nach unten. Das bisherige Tief wurde im Dezember erreicht, danach zog vor allem der Gesamtmarkt den Kurs der Aktie wieder nach oben. Gestern erreichte der Kurs einen horizontalen Widerstand und prallte von diesem nach unten ab, es ging um insgesamt 40 Cent in die Tiefe. Die Aktie, die sich seit September in einem weiteren Abwärtstrend befindet, hat derzeit einen Wert von 7,36 Euro.

