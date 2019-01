In den letzten Monaten pendelte der Kurs der Amazon-Aktie immer wieder zwischen Unterstützungen und Widerständen hin und her. Dabei stieg der Kurs für ein bis zwei Wochen an, um daraufhin für ungefähr dieselbe Zeit wieder nach unten zu fallen. Seit dem 26. Dezember ist der Aktienkurs wieder am Steigen. Ein Gewinn von fast 320 Dollar ist durch den neuen Aufwärtstrend entstanden, jedoch müsste es den letzten Trends zufolge schon bald zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen.

Charttechnische Analyse ... (Anna Hofmann)

