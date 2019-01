Der US-Präsident ist zur Grenzschutzstation in McAllen gereist, um weitere Befürworter für einen Mauerbau zu gewinnen. Die Politik der Demokraten bedrohe die Menschen.

US-Präsident Donald Trump hat in einer texanischen Grenzstadt für die umstritten Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben. Bei einem Besuch einer Grenzschutzstation in McAllen bekräftigte Trump, dass die USA eine Barriere bräuchten, um Menschenschmuggler aufzuhalten. Die Politik der Demokraten bedrohe Familien.

Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...