Heiko Mass weist die scharfe Kritik der USA an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zurück. Das Projekt sei kein deutsch-russischer Sonderweg.

Außenminister Heiko Maas und die deutsche Industrie haben den US-Widerstand gegen die geplante Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 scharf zurückgewiesen. "Fragen der europäischen Energiepolitik müssen in Europa entschieden werden, nicht in den USA", sagte Maas am Donnerstag in Berlin. "Nord Stream 2 mit einseitigen ...

