Ob Ästhetik, Funktionalität, Schutz oder Nachhaltigkeit - egal, um welchen Aspekt es sich handelt: Am Point of Sale punkten Verpackungen, die durch ihr Design überzeugen. Die Bedeutung der Verpackungsgestaltung für die Differenzierungsfunktion hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, denn im Süßwarenregal herrscht mittlerweile eine unglaubliche Vielfalt. Die zeigt sich traditionell in jedem Jahr Ende Januar auf der internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln. Wer durch die acht Hallen der Messe geht, sieht sich von einem Meer aus Farben, Formen und Mustern umgeben.

Die Marke in Szene setzen

Es sind vor allem die Premiummarken, die mit einem klaren Design, haptischen Eigenschaften und auffälligen Veredelungen direkt aus dem Regal heraus die Sinne ansprechen wollen. Die Pro Sweets Cologne, die zeitgleich zur ISM in Halle 10.1 stattfindet, weist Süßwaren- und Snackherstellern den Weg. An den zahlreichen Ständen der Hersteller von Verpackungsmaterialien stehen die Farb- und Materialwahl sowie die Formgebung im Mittelpunkt. Doch im Zeitalter von Nachhaltigkeit und Transparenz ist Optik längst nicht alles. "Der heutige Verbraucher zeigt ein hohes Bewusstsein für Wohlbefinden und die Umwelt", bestätigt Lu Ann Williams, Director von Innovation bei Innova Market Insights. Für sie ist es deshalb keine Überraschung, dass die Verbraucher verstärkt Wert auf den intelligenten Einsatz von Ressourcen legen, etwa durch biologisch abbaubare und erneuerbare Verpackungen. Ein geschlossener Kreislauf entlang der Wertschöpfungskette ist das anzustrebende Ziel, das einige der innovativen Verpackungen bereits erreichen. Die in Köln ausstellenden Packmittelhersteller arbeiten fortwährend daran, den Rohstoffverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

Je dünner und leichter, desto besser

Musterbeispiele für materialsparende Alleskönner sind längst nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...