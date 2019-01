Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.1VPA: Vipshop am 10.1. -3,73%, Volumen 147% normaler Tage , SEM: Semperit am 10.1. -2,15%, Volumen 70% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 10.1. -1,86%, Volumen 96% normaler Tage , VER: Verbund am 10.1. 2,49%, Volumen 117% normaler Tage , A8B: Ambarella am 10.1. 4,05%, Volumen 699% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 10.1. 6,72%, Volumen 180% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. JinkoSolar ZJS1 12.540 6.72% Ambarella A8B 32.660 4.05% Verbund VER 41.140 2.49% Zumtobel ZAG ...

