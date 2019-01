Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.GRUA: Geely am 10.1. -2,42%, Volumen 26% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 10.1. -2,23%, Volumen 101% normaler Tage , RRTL: RTL Group am 10.1. -2,09%, Volumen 24% normaler Tage , AYI: Acuity Brands am 10.1. 4,19%, Volumen 182% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 10.1. 8,99%, Volumen 216% normaler Tage , B4T: FE Ltd am 10.1. 71,43%, Volumen 599% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. FE Ltd B4T 0.012 71.43% Aurora Cannabis 21P 5.940 8.99% Acuity Brands AYI 122.050 4.19% ...

