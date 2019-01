Die Krise der Automobilindustrie macht auch vor dem Augsburger Roboterhersteller Kuka nicht halt. 2018 lief noch schlechter als gedacht. Ein Sparpaket soll nun mehr als 300 Millionen Euro bringen.

Nach dem abrupten Ende seiner Erfolgssträhne hat der Augsburger Roboterhersteller Kuka ein Sparprogramm und einen Stellenabbau beschlossen. Das abgelaufene Jahr sei mit einem Umsatzrückgang um fast zehn Prozent auf etwa 3,2 (2017: 3,5) Milliarden Euro noch schlechter gelaufen als im Herbst gedacht, teilte das vor zwei Jahren in chinesische Hände geratene Aushängeschild der deutschen Roboterbranche am Donnerstagabend mit. Der operative Gewinn brach noch stärker ein. Auch die für 2020 geplanten Ziele seien damit unrealistisch. Der Vorstand um Interims-Chef Petre Mohnen will deshalb 300 Millionen Euro einsparen, zum Teil noch in diesem Jahr. "Das Effizienzprogramm wird auch Personalmaßnahmen umfassen", teilte Kuka mit.

Der chinesische Hausgerätehersteller Midea hatte Kuka bei der Übernahme umfassende Beschäftigungsgarantien bis 2023 für die 14.000 ...

