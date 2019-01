Am Freitag warten Anleger gespannt auf die US-Inflationszahlen. Der deutsche Leitindex hält im vorbörslichen Handel sein zuletzt höheres Niveau.

Für den deutschen Leitindex könnte es zum Ende der Woche noch etwas weiter bergauf gehen: Im vorbörslichen Handel notierte der Dax laut dem Broker IG Markets bei 10.928 Punkten und somit leicht im Plus.

In nur sieben Handelstagen hat der Dax zuletzt 700 Punkte zugelegt. Am Donnerstag waren die Anleger jedoch verhaltener: So lag die Frankfurter Benchmark am Donnerstag die meiste Zeit im Minus. Dennoch ging sie mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 10.922 Punkten aus dem Handel.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen sind nach anfänglichen Verlusten mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Grund war unter anderem eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, in der er sagte, dass es keinen Anlass zur Eile bei den Zinserhöhungen gebe. Die Notenbank könnte angesichts des relativ gedämpften Preisauftriebs geduldig bleiben, sagte er. Bei den Einzelwerten überzeugten vor allem Industrietitel wie Boeing, Caterpillar oder General Electric. Tagsüber setzten schwächelnde Einzelhandelsumsätze sowie der Regierungsstillstand in den USA die Märkte unter Druck. Anleger hatten zudem mehr von den Ergebnissen der Handelsgespräche der USA mit China erwartet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 24.001 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,4 Prozent auf 2596 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 6986 Punkte.

2 - Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...