Zürich (awp) - Der Dentalimplantatehersteller Straumann hat sich in den letzten Jahren stark in benachbarte Gebiete der Dentologie ausgedehnt. Nun soll es laut Verwaltungsratspräsident Gilbert Achermann vor allem beim organischen Wachstum vorangehen. "Wir befinden uns in einer Verdauungsphase", sagte er in einem Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...