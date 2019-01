Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Peach Property hat einen Vertrag über den Kauf von 200 weiteren Wohnungen in Kaiserslautern unterzeichnet. Damit erhöhe sich das Wohnportfolio der Gruppe in Kaiserslautern auf gut 1'300 Einheiten, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Die neuen Wohnungen seien in einem sehr guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...