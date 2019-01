Genf (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com meldet Neuigkeiten im Hinblick auf die Resultate für das Gesamtjahr 2018. Der Kursrückgang auf der Beteiligung am Immobilienunternehmen Alliance Développement Kapital SIIC (ADC SIIC) belastet das Gesamtjahresergebnis minim weniger stark als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...