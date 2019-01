Die Ungewissheit im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Anleger am Donnerstag überwiegend in der Defensive gehalten. Klar geworden war, dass die jüngsten Gespräche unter den beiden Streitparteien zwar Fortschritte erkennen lassen, aber nach wie vor große Differenzen zu überwinden sind. Zwar waren keine konkreten Lösungen erwartet worden, allerdings hatten die Börsen in den vergangenen Tagen eine zumindest zeitnahe Einigung eingepreist. Diese scheint nun nicht viel wahrscheinlicher geworden zu sein. Dennoch konnten die wichtigsten Indices dank eines kräftigen Schlussspurts mit leichten Zugewinnen schliessen. In der Branchenübersicht waren die defensiven Sektoren wieder gefragt, die Versorger waren mit einem Plus von 1,2% am ...

