Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es praktisch unmöglich, den Einsatz von Recyclingkunststoff in neuen Produkten auf das in der EU-Kunststoffstrategie vorgesehene Niveau steigern. Diese Einschätzung vertrat die Mehrheit der befragten Kunststoffverarbeiter in einer Umfrage, die im Auftrag des europäischen Verarbeiter-Dachverbands EuPC durchgeführt wurde. Nur bei zwei der zehn abgefragten Kunststoffarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...