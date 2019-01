3 Banken Generali KAG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer zu seinen Favoriten für 2019 und zu den Positionen 2018: Was waren ihre besten österreichischen Positionen in 2018? Die Übergewichtung der Immo-Aktien hat sich ausgezahlt - vor allem CA Immo war immer unter den Top-5-Holdings. Welche Titel liefen nicht so gut? ams war die Enttäuschung 2018 - von der Entwicklung sowieso - aber auch von der Kommunikation des Unternehmens. Gibt es Austro-Favoriten für 2019? S Immo und OMV Aus dem Börsenbrief gabb Abo unter https://boerse-social.com/gabb

