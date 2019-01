Das Projekt "Solnet 4.0" startet eine Roadshow zu solaren Wärmenetzen in Deutschland. Damit sollen kommunale Entscheidungsträger über Vorteile und Potenziale solarer Wärmenetze informiert werden. Auftakt macht der Fachinformationstag "Solare Wärmenetze" am 13. Februar 2019 in Simmern in Rheinland-Pfalz. Wie das Steinbeis Forschungsinstitut Solites aus Stuttgart mitteilt, wird es in Kooperation mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...