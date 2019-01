Novartis schiebt den Kampf gegen Krebs an, Jungheinrich boomt mit Elektro-Staplern, bei Nike springen die Margen und ein belgischer Fonds setzt auf nachhaltige Lebensmittel. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Novartis - Schweizer Gendoktor

Der Pharmakonzern Novartis steckt im tiefsten Wandel seit er vor 23 Jahren durch den Zusammenschluss der Schweizer Unternehmen Ciba-Geigy und Sandoz gegründet wurde. Im Kern geht es darum, Novartis auf seine Stärken zu konzentrieren: die Entwicklung neuer, technologisch führender Medikamente und Therapien. Für Novartis-Aktien hat diese Strategie drei Vorteile: Neue Medikamente versprechen in der Branche die höchsten Wachstumsraten, ermöglichen überdurchschnittlich hohe Gewinnmargen und wer technologisch vorne ist, braucht Konkurrenz kaum zu fürchten.

Große Hoffnungsträger von Novartis sind Gen- und Zelltherapien. Hierbei werden dem Patienten Zellen entnommen und genetisch verändert. Wieder zurückgeführt können damit schwere Krankheiten wie Krebs viel wirksamer bekämpft werden als mit herkömmlichen Therapien. Schon erfolgreich auf dem Markt ist Kymriah gegen Leukämie. Novartis rechnet in diesem Jahr mit dem Marktzutritt zweier weiterer neuer Therapien. Auch wenn die Bezahlung dieser extrem teuren Medikation mit den Krankenkassen noch Klärungsbedarf hat, ist Novartis dank seiner medizinischen Erfolge hier in einer starken Position. Auch Zukäufe wird Novartis auf Zell- und Gentherapien konzentrieren. Mittel dafür kommen durch den Verkauf des schwierigen amerikanischen Geschäfts mit Nachahmermedikamenten herein und den geplanten Börsengang der Augenheilkunde-Tochter Alcon. Das verbleibende Generikageschäft des Ablegers Sandoz wird auf lukrative biotechnologisch hergestellte Medikamente konzentriert.

Aktientipp 2: Georg Fischer - Kurshalbierung trotz Rekordjahr

Ginge es nur nach dem Kursverlauf, sieht der Schweizer Industriekonzern Georg Fischer (GF) wie ein Krisenunternehmen aus: Binnen eines Jahres hat GF fast die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Dabei dürfte GF mit 4,5 Milliarden Schweizer Franken Umsatz und mehr als 250 Millionen Franken Nettogewinn 2018 ein Rekordjahr hinter sich haben. Und 2019 könnte sogar noch etwas besser werden.

Einen Schub bei der Gewinnmarge wird es nach dem Verkauf zweier wenig rentabler Eisengießereien geben. Zugleich konzentriert sich GF damit stärker auf hochwertige Gussteile aus Aluminium und Magnesium. Mit Erfolg: Aus China kamen in den vergangenen Monaten neue Aufträge über 370 Millionen Franken für leichte Fahrzeugkomponenten herein. In der Sparte Werkzeugmaschinen bekam GF Bestellungen über 100 Millionen Franken für Maschinen zur Herstellung von Triebwerkskomponenten. Im gesamten Konzern stiegen die Neuaufträge in der ersten Hälfte vergangenen Jahres um 16 Prozent.

Wichtigster Gewinnbringer von Georg Fischer ist das Geschäft mit Rohrleitungssystemen aus Metall und Kunststoff. GF profitiert hier vom weltweiten Bedarf an Infrastruktur und Haustechnik. Mit der letztjährigen Übernahme der kanadischen Urecon stieg GF in den amerikanischen Markt für Kühlung und Klimatisierung und in den Transport von Wasser, Chemikalien und Gas ein. Die Investitionen in diesen Geschäften sind langfristig, die Gewinne wenig konjunkturabhängig. Und mit zwölf Prozent Vorsteuerrendite bringen die Sparten auch noch die Top-Gewinne.

Aktientipp 3: Jungheinrich - Der Tesla unter den Staplern

Mit dem Vierradstapler Ameise begann bei Jungheinrich 1953 die Ära der elektrisch betriebenen Flurförderfahrzeuge. Heute sind mehr als 95 Prozent aller Stapler, die das hanseatische Unternehmen weltweit vertreibt, mit E-Antrieb ausgerüstet. Zunehmend mit fest eingebauter Lithium-Ionen-Batterie. Das erhöht Arbeitsleistung und Lebenserwartung der Stapler im Vergleich zu alten, mit Bleibatterien ausgestatteten Geräten.

Um mehr als zehn Prozent pro Jahr legt der weltweite Markt für Gabelstapler und Lagertechnik derzeit zu. Treibende Kräfte sind der Boom im Onlinehandel und die Automatisierung. Für Jungheinrich erweitert sich damit das Geschäft. So bauen die Hanseaten derzeit etwa für Süßwarenkonzern Ferrero ein neues Logistikcenter in Nordfrankreich mit mehr als 18.000 Palettenplätzen, vom Hochregal über Fördertechnik und Lkw-Beladung bis zur Softwareanbindung.

Besonders ...

