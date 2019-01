Die Glücksspieldynastie Günther besitzt große Anteile an Lotto24 und will durch einen umstrittenen Deal noch mächtiger werden. Doch der Widerstand wächst.

Das Hamburger Familienunternehmen Günther als verschwiegen zu bezeichnen wäre untertrieben. So begrenzen sich die Erläuterungen der eigenen Geschäfte im Internet auf ein Zitat des antiken Dichters Vergil: "Mens agitat molem" - der Geist bewegt die Materie. Öffentlich bekannt ist ansonsten nur, dass die Günthers seit Jahrzehnten im deutschen Glücksspielgeschäft aktiv sind; etwa als Spielvermittler für die Norddeutsche Klassenlotterie. Aktuell aber zieht die verschwiegene Dynastie viel Aufmerksamkeit auf sich. Denn mit ihrem Geist bewegt sie die Materie des deutschen Glücksspielmarktes: Sollte ihr jüngster Schachzug aufgehen, entstünde unter ihrer Kontrolle ein neuer Marktführer im Onlinelotto. Im Weg stehen nur noch einige aufmüpfige Aktionäre.

Im November gab Zeal Network bekannt, die börsennotierte Lottovermittlung Lotto24 kaufen zu wollen. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Januar in London sollen die Aktionäre ihren Segen geben. Zu diesen Aktionären zählt auch die Günther-Familie, die sowohl an Zeal Network als auch an Lotto24 beteiligt ist.

Lotto24 ist ein Onlinelottovermittler. Über seine Internetseite können Spieler an staatlichen Lotterien wie 6 aus 49 teilnehmen. Für die Vermittlung erhält Lotto24 eine Provision. Auch Zeal bietet unter der Marke Tipp24 Lottospiele an. Doch wer hier tippt, nimmt nicht an der staatlichen Lotterie teil, sondern wettet nur auf deren Ausgang. Der Einsatz fließt also nicht an Lotteriegesellschaften, sondern an eine Tochter von Zeal. Hat ein Tipp24-Spieler sechs Richtige, zahlt das Unternehmen den Gewinn.

Hierzulande ist diese sogenannte Zweitlotterie umstritten. Zeal ist daher 2014 nach Großbritannien umgezogen. Trotzdem gibt es Ärger. Mit dem deutschen Fiskus streitet das Unternehmen, ob Einsätze bei Tipp24 der Mehrwertsteuer unterliegen. Es geht um Nachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Auch die Justiz macht Druck. Im Oktober verurteilte das Landgericht Koblenz einen Zweitlotterieanbieter gegenüber der staatlichen Lotterie zu Schadensersatz.

Solche rechtlichen Risiken bedrohen das Zeal-Geschäftsmodell. Der Kauf von Lotto24 soll Abhilfe schaffen. Das ...

