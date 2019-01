Wer kennt sie nicht, die Schokoladen-Quadrate namens Ritter Sport, die einem in vielen Geschmacksvarianten und in zwei Größen in fast jeder Lebenslage den Tag versüßen können? Quadratisch, praktisch, gut - mit diesen Attributen grenzt sich der Schokoladen-Hersteller aus Waldenbuch seit Jahren am Markt ab und reitet damit auf einer anhaltenden Erfolgswelle. Damit dies, unter sich verändernden Marktbedingungen, so bleibt, können in einem Verkaufs-Tray nach Kundenwunsch verschiedene Sorten der Version "Mini" zusammengestellt werden.

Komplettanlagen aus einer Hand

Dies wiederum bedeutet für die Verpackungstechnik eine größere Herausforderung, denen der Schokoladen-Hersteller mithilfe der Spezialisten von PKM Packaging, Pirmasens, prozessgerecht Herr wird. Im Jahr 1996 gegründet, hat sich PKM zu einem Technologie-orientierten Unternehmen entwickelt, das heute mit rund 70 Mitarbeitern nach speziellen Wünschen der Kunden Hochleistungs-Verpackungslösungen entwickelt, konstruiert und baut. Zur globalen Kundschaft zählen Hersteller und Händler von Produkten aus den weiten Bereichen Konsumgüter, Elektronik und Computertechnik genauso wie von Kosmetik und Haushalts- oder Lebens- und Genussmitteln. Die Kernkompetenzen von PKM fokussieren sich auf Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackungen. Die für deren Produktion und Bestückung entwickelten Grundmaschinen basieren auf modularen Systemen. Die PKM-Produktpalette umfasst beispielsweise Kartonaufricht-/Kartonverschließmaschinen, Case-Packer (Toploading/Sideloading), Wrap-around-Systeme, Sonderverpackungsmaschinen, Palettieranlagen oder Kombinationen daraus. Diese Maschinen und Anlagen werden je nach Anforderungen als halb- oder vollautomatische Lösungen realisiert sowie mit integrierten Funktionen (Gruppieren, Etikettieren, Dosieren/Wägen, Beilegen, Bedrucken…) ausgerüstet. Michael Hertzler, Sales & Project Manager, zum Leistungsspektrum der PKM Packaging: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...