Blissco unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit der deutschen Firma Pharmadrug

Vancouver, British Columbia - 11. Januar 2019 - Blissco Cannabis Corp. (CSE: BLIS) (OTCQB: HSTRF) (FRA: GQ4B), (Blissco oder das Unternehmen) ist ein kanadisches Markenunternehmen im Cannabis-Wellness-Sektor mit Firmensitz in der Provinz British Columbia, das auf die lizenzierte Produktion und Verarbeitung sowie den Vertrieb von Cannabis-Trockenprodukten und Cannabisölen in Premium-Qualität spezialisiert ist. Das Unternehmen kann heute mit Freude über die Neuformierung einer strategischen Partnerschaft mit Pharmadrug Production GmbH (Pharmadrug) berichten, die den Vertrieb der Blissco-Produkte in Deutschland ermöglicht.

Pharmadrug wird die Cannabis-Trockenprodukte von Blissco im deutschen Markt über sein ausgedehntes medizinisches Cannabis-Netzwerk vermarkten. Pharmadrug ist eine private Pharmafirma mit Hauptsitz in Hamburg (Deutschland) und ein internationales Vertriebs- und Produktionsunternehmen für pharmazeutische Produkte im Mittleren Osten, Afrika und Europa.

Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Pharmadrug und den Markteinstieg in Deutschland. Die Gründung internationaler Partnerschaften ist ein wesentlicher Bestandteil von Blisscos Wachstumsstrategie, und wir freuen uns schon auf den Besuch der deutschen Inspektoren, die Ende Januar die Betriebsanlage von Blissco im Hinblick auf die Einhaltung einer guten Herstellungspraxis (GMP) prüfen werden, meint Damian Kettlewell, CEO von Blissco.

Eine erfolgreiche GMP-Prüfung ist Voraussetzung für die Ausstellung eines GMP-Zertifikats, welches Pharmadrug und Blissco benötigen, um eine Import- und Exportgenehmigung beantragen und mit der Lieferung beginnen zu können. Deutschland ist der größte legale Cannabismarkt der Welt. Hier leben mehr als 82 Millionen Menschen, bei denen Cannabis im Leistungsangebot der staatlichen Krankenversicherung enthalten ist.

Als deutscher Unternehmer schätze ich die angenehme und effiziente Zusammenarbeit mit Blissco sehr. Ein so engagiertes Team in den wachstumsorientierten deutschen Markt einführen zu können erfüllt uns mit Stolz und Zuversicht, erklärt Pharmadrug-CEO Thomas Raab.

Über Pharmadrug Production GmbH

Pharmadrug Production GmbH ist ein deutsches mittelständisches Pharmaunternehmen mit Firmensitz in Hamburg und Niederlassungen in Afrika sowie im Mittleren Osten. Pharmadrug ist auf den Ankauf und die Herstellung von Generika sowie auf die Vermarktung von Gesundheitsprodukten und aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API), Fertigarzneimitteln, medizinischen Verbrauchsartikeln und Geräten spezialisiert. Sein Tochterunternehmen Septichem legt den Geschäftsschwerpunkt auf Wasserdesinfektions- und -reinigungssysteme. Seit 1982 bietet Pharmadrug seinen Regierungs- und Privatkunden weltweit ein auf Qualität, Schnelligkeit, Service und hohe Kosteneffizienz fokussiertes Leistungsspektrum.

Über Blissco Cannabis Corp.

Blissco Cannabis Corp. (CSE: BLIS) (OTCQB: HSTRF) (FRA: GQ4B) ist ein kanadisches Markenunternehmen im Cannabis-Wellness-Sektor mit Firmensitz in British Columbia, das auf die lizenzierte Produktion und Verarbeitung sowie den Vertrieb von Cannabis-Trockenprodukten und Cannabisölen in Premium-Qualität spezialisiert ist.

Blissco hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine medizinischen Kunden mit einem hervorragenden Leistungsangebot zu versorgen. Geplant ist die Einführung einer mobilen Telemedizin-App, die dem Krankenpflegepersonal die Ausstellung eines Rezepts für medizinische Cannabisprodukte erleichtert. Zusätzlich entwickelt Blissco für seine medizinischen Kunden eine Webseite für den elektronischen Handel, auf der über einen kuratierten Web-Shop Cannabis-Trockenprodukte, Cannabisöle und ähnliche Produkte bezogen werden können. Blissco wird in den kanadischen Provinzen Cannabis-Trockenprodukte bzw. Veredelungsprodukte an erwachsene Konsumenten verkaufen.

Blissco stellt seine Verarbeitungs-, Extraktions- und Vertriebsleistungen dem wachstumsstarken Markt der lizenzierten Cannabisanbauunternehmen in Kanada zur Verfügung. Das Unternehmen bedient sich modernster Technologien und erweitert laufend sein Netzwerk aus branchenführenden Anbaubetrieben, Einzelhändlern und Innovatoren. Unterstützt wird Blissco von einem erfahrenen und perfekt aufeinander abgestimmten Team, das eng mit seinen Branchenpartnern und den Blissco-Kunden verbunden ist.

