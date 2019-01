Nach dem Streamingdienst Spotify will nun auch die App-Firma Slack im Frühjahr über ein "Direct Listing" den Schritt an die Börse wagen.

Der US-Messengerdienst Slack will nach einem Bericht des "Wall Street Journal" per "Direct Listing" an die Börse gehen. Der Schritt soll voraussichtlich im zweite Quartal 2019 erfolgen.

Das Unternehmen hat in mehreren Finanzierungsrunden bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingesammelt und wird derzeit mit sieben Milliarden Dollar bewertet. Insidern zufolge erwartet die Firma, dass es bei ihrem Börsengang eine Bewertung erzielen kann, die noch deutlich darüber liegt.

Der Weg des direkten Listings ist eher ungewöhnlich. ...

