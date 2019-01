steinbeis & häcker: Nils Bartram verstärkt das Team DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Personalie/Personalie steinbeis & häcker: Nils Bartram verstärkt das Team 11.01.2019 / 14:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Berenberg die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert das Berenberg Vermögensverwalter Office über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh, München. Nils Bartram verstärkt die steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh Die steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh hat sich personell verstärkt. Nils Bartram hat am 1. Januar 2019 die Leitung des Bereichs Aktienmanagement übernommen. Herr Bartram verantwortete über zwanzig Jahre bei einer deutschen Privatbank höchst erfolgreich europäische Standard- und Nebenwerte-Portfolios für private wie auch institutionelle Anleger. Der wiederholt ausgezeichnete Fondsmanager gilt in der Branche als Experte im Aufspüren investitionswürdiger Geschäftsmodelle mit entsprechendem Wertsteigerungspotential. Herr Bartram hat nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre die Weiterbildung zum CEFA (Certified European Financial Analyst) der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) erfolgreich absolviert und verfügt damit neben seiner langjährigen Erfahrung über hervorragende Fachkenntnisse. Damit verstärkt er ideal die Kapitalmarktspezialisten der steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh. "Wir freuen uns, mit Nils Bartram einen versierten und am Markt bekannten Fondslenker für uns gewonnen zu haben, der uns in der Ausweitung unserer Research- und Managementexpertise maßgeblich unterstützen wird." erklärt Gerd Häcker, geschäftsführender Gesellschafter des Münchener Unternehmens. "Wir bauen damit unsere Kompetenz im privaten und institutionellen Bereich insbesondere auf der Aktienseite weiter aus." Über die steinbeis & häcker vermögensverwaltung: steinbeis & häcker ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung in München und besteht aus einem langjährig bewährten Team erfahrener und erfolgreicher Portfoliomanager. Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung und Fondslösungen sind die Schwerpunkte unserer Arbeit. Aufgrund unserer hohen Professionalität und langjährigen Erfahrung sind wir der richtige Ansprechpartner für private sowie institutionelle Anleger wie Industrieunternehmen, Stiftungen oder Pensionskassen. Ansprechpartner: Gerd Häcker +49 89 4141 874-11 g.haecker@steinbeis-haecker.de steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh Uhlandstraße 4 80336 München www.steinbeis-haecker.de 11.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 765433 11.01.2019 AXC0190 2019-01-11/14:44