Zwar hängt die Unsicherheit in Bezug auf die diversen Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Monsanto weiterhin wie ein Damoklesschwert über der Bayer-Aktie - doch es sieht immerhin so aus, als ob die Bayer-Aktie im Bereich von 60 Euro einen Boden bilden konnte. Und seitdem hat die Aktie sogar einen kleinen Rebound hingelegt: Am Donnerstag ging die Bayer-Aktie mit 65,88 Euro aus dem Xetra-Handel. Was Mitteilungen der Leverkusener betrifft, so stellten sie diese Woche den "Seed Advisor" - ein Vorhersagemodell ... (Peter Niedermeyer)

